0553 313 94 23

Erenler’de kilitli parke taşları yenileme çalışmaları sürüyor

Erenler’de alt yapısı tamamlanan sokak aralarında kilitli parke taşlarını yenileme çalışmaları Erenler Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından devam ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 12:39
Erenler’de kilitli parke taşları yenileme çalışmaları sürüyor

Erenler’de alt yapısı tamamlanan sokak aralarında kilitli parke taşlarını yenileme çalışmaları Erenler Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından devam ediyor.


Erenler Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sokak aralarında parke yenileme ve tadilat çalışmalarını sürdüren ekipler yağmurlu havalarda vatandaşları olumsuz etkileyen sokaklara öncelik vererek vatandaşların mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Nisan ayından itibaren Yeşiltepe, Merkez, Bağlar, Dilmen, Tabakhane ve Hacıoğlu mahallelerinde kilitli parke çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek çalışmaların hız kazanacağını belirtti. Başkan Fevzi Kılıç, “Amacımız daha yaşanılır bir Erenler’i halkımızın hizmetine sunmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, alt yapısı tamamlanmış sokaklarımızdaki ara sokaklarda sorunlu olan parke taşlarını yenileniyoruz” dedi.


Başkan Kılıç, “Bozulan sokak aralarının tespitiyle birlikte Fen İşleri ekiplerimiz bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız en kısa sürede tüm sokaklarımızda çalışmaları tamamlamak” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyabet hastalarına sıcak hava uyarısı
    1. Diyabet hastalarına sıcak hava uyarısı
    2. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık..
    3. sahibinden.com'un Fotoğraftan Araç..
    4. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    5. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    6. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    7. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    8. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    9. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    10. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    11. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    12. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    13. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    14. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    15. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    16. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    17. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    18. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    19. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    20. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    21. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    22. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    23. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    24. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    25. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    26. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    27. Erenler’de kilitli parke taşları..
    28. Altın fiyatları
    29. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    30. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması