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Aktüel

Erenlerde berberler denetleniyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerin gerçekleştiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:36:42 -
Erenlerde berberler denetleniyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerin gerçekleştiğini ifade etti.


Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine yönelik normalleşme planı kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayısta açılacağını ifade etmesi üzerine bugün hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi gerçekleştirdi.


Dezenfekte çalışmaları ve denetimler hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarında 11 Martta açılığının açıklanmasıyla birlikte ilçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik ve periyodik olarak da ekiplerimiz dezenfekte çalışmasına devam edecek. Esnafımızın yanındayız” dedi.


Zabıta ekipleri ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, “Esnaflarımızın sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyduğunu gördük, denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

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