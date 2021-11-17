Eren Kış-3 Lice-Sağgöze’de başlatıldı
Terör örgütü PKK’nın ülke içerisindeki son kalıntılarını da yok etmek için ilki Şırnak Bestler Dereler’de ikincisi Hatay Amanoslarda başlatılan Eren Kış operasyonlarının üçüncüsü ise dün Diyarbakır ve Bingöl'de "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze’ ismiyle başlatıldı.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının idaresindeki operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel katıldı. Terör örgütü PKK’nın son kışına girdiğine işaret edilen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceğine vurgu yapıldı.