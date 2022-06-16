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Biyografi Eren Elmalı Trabzonspor'da: Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı hangi mevki oyuncusu?
Biyografi

Eren Elmalı Trabzonspor'da: Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı hangi mevki oyuncusu?

Trabzonspor, Eren Elmalı transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP’a bildirdi. Eren Elmalı’nın bordo maviforması giyecek olması nedeniyle Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı nereli kaç yaşında? Eren Elmalı hangi takımlarda oynadı? Eren Elmalı kaç gol attı? Eren Elmalı hangi mevkide oynuyor? gibi sorular da internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Eren Elmalı hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:36:00 - 2022-06-16 10:36:34
Eren Elmalı Trabzonspor'da: Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı hangi mevki oyuncusu?

Trabzonspor, Eren Elmalı transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP’a bildirdi. Eren Elmalı’nın bordo maviforması giyecek olması nedeniyle Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı nereli kaç yaşında? Eren Elmalı hangi takımlarda oynadı? Eren Elmalı kaç gol attı? Eren Elmalı hangi mevkide oynuyor? gibi sorular da internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Eren Elmalı hayatı, kariyeri.

Eren Elmalı kimdir?

Evren Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000, Kartal'da doğdu. Kasımpaşa takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Kasımpaşa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Silivrispor kulüplerinde oynadı.

Eren Elmalı kariyeri

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynadı. Kasımpaşa ile geçen sezon 32 lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik performans gösteren Eren Elmalı'nın Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.

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