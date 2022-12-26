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Gündem Eren Abluka Sonbahar Kış-19 Operasyonu başlatıldı
Gündem

Eren Abluka Sonbahar Kış-19 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta 470 personelin katılımıyla, İçişleri Bakanlığınca 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Bestler-Dereler bölgesinde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:29:00 -
Eren Abluka Sonbahar Kış-19 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 470 personel 39 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonun ilk gününde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, 2 adet doğal mağara ve 10 adet sığınak içerisinde; 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 adet uzaktan komutalı EYP düzeneği, 2 adet tüp, 4 kilogram gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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