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Gündem Eren Abluka operasyonları hız kesmeden devam ediyor
Gündem

Eren Abluka operasyonları hız kesmeden devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonda gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:01:00 -
Eren Abluka operasyonları hız kesmeden devam ediyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı olarak yapılan "Eren Abluka-17" operasyonlarında Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında toprağa gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildi.

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