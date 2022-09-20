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Gündem Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Dicle kırsal alanında, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:29:00 -
Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın açıklamasında, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında, Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül'de, istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, J-SİHA, ANKA ve Atak helikopter desteğinde, JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla yapılan operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği ve 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeğinin ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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