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Aktüel Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:23:00 -
Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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