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Gündem Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı
Gündem

Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Şırnak'ta terör örgütüne yönelik “Eren-12 Güleşli” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:14:00 -
Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı

Siirt ve Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik olarak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren-12 Güleşli” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor.İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." denildi.

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