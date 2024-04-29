Erem Şentürk resmen pestilini çıkarttı! Saraçhane medyasının soytarıları nerede?

Erem Şentürk özetle şöyle söyledi;

“İstanbul’daki metronun kafa kafaya çarpışması Ak Parti döneminde olsaydı Alman cumhurbaşkanı Steinmeier şu anda açıklama yapıyor olacaktı. “Cumhuriyet hükümetleri çok tehlikeli” CHP’liler ağlama halkaları kurmuşlardı şu anda. ‘AKP bizi öldürecek’ diye bağırıyorlardı değil mi? Bunların böyle Saraçhane medyasının soytarıları var ya! Agnostik ayinler yapıyordu şu anda… 29 işçi yanıyor CHP’li belediye… Sus, sus, sus.” Konuşmasının tamamı videoda…