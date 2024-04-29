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Sosyal Medya Erem Şentürk resmen pestilini çıkarttı! Saraçhane medyasının soytarıları nerede?
Sosyal Medya

Erem Şentürk resmen pestilini çıkarttı! Saraçhane medyasının soytarıları nerede?

Yeniakit Publisher
2024-04-29 11:54:00 -

Gazeteci Erem Şentürk’ün youtube hesabından yaptığı saraçhane medyasına yönelik (Sus, sus, sus) paylaşımı sosyal medya kullanıcısı tarafından bir hayli ilgi gördü.

Erem Şentürk özetle şöyle söyledi;

“İstanbul’daki metronun kafa kafaya çarpışması Ak Parti döneminde olsaydı Alman cumhurbaşkanı Steinmeier şu anda açıklama yapıyor olacaktı. “Cumhuriyet hükümetleri çok tehlikeli” CHP’liler ağlama halkaları kurmuşlardı şu anda. ‘AKP bizi öldürecek’ diye bağırıyorlardı değil mi? Bunların böyle Saraçhane medyasının soytarıları var ya! Agnostik ayinler yapıyordu şu anda… 29 işçi yanıyor CHP’li belediye… Sus, sus, sus.” Konuşmasının tamamı videoda…

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Yorumlar

DENİZ EFE

CUMHURİYETÇİLER .... KAREKTERSİZ.

Metro Çarpışmış

Bakanlık soruşturma açmıyorsa haindir, vasıfsızkarla doludur. Biz bu durumu Çorlu ve Pamukova katliamlarında da görmüştük. O günün sorumluları genel müdür ve bakan yapılarak ödüllendirilmişti
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