Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye 784 lira para cezası verildi.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.
Denetimler sonucunda kısıtlama kararına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye toplam 784 lira para cezası verildi.
Ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.