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Aktüel Ereğli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelerin faaliyetleri durdurulacak
Aktüel

Ereğli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelerin faaliyetleri durdurulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:50:54 -
Ereğli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelerin faaliyetleri durdurulacak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz eleman çalıştıran ve müşteri kabul eden işletmelerin faaliyetlerinin 15 güne kadar durdurulmasına karar verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra banka, PTT, noter ve alışveriş merkezlerine "Hayat Eve Sığar (HES)" koduyla girilebilecek.

Ayrıca maskesiz müşteri kabul eden ve personel çalıştıran kıraathane ve çay ocaklarının faaliyetleri 15 güne kadar durdurulacak.

Öte yandan, ayakta ve maskesiz yolcu alındığının ve şoförün maske takmadığının tespiti halinde araç 15 güne kadar trafikten men edilecek.


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