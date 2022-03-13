Erdostin ilaç ne için kullanılır? Erdostin süspansiyon kuru toz nasıl hazırlanır?

Hem çocuklar hem de yetişiknelr zaman zaman solunum yolu sorunları yaşayabiliyor. Özellikle de mevsim geçişlerinde bu ve benzeri hastalıklara daha sık rastlanıyor. Erdostin ise hekimlerin sık sık reçete ettiği süspansiyon kuru toz ilaçlar arasında yer alıyor. Söz konusu ilacı kullanacak olan ya da çocuğuna bu ilacı verecek olanlar ise 'Erdostin niye kullanılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Erdostin ilaç ne için kullanılır?

Erdostin reçete ile satılan balgam atılmasına yardımcı bir ilaçtır bir diğer değişle balgam söktürücüdür. İlaç kullanılmaya başlandıktan sonra ilk birkaç gün öksürüğün artabileceği uzmanlarca ifade ediliyor. Bu ise hastanın balgamdan kurtulması için son derece doğal bir durum olarak belirtiliyor.

Erdostin; farenjit (yutak iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı), trakeit (soluk borusu iltihabı), bronşit ve bronkopnömoni (akciğer ile nefes borularının iltihabı) gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla, ile özellikle kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) solunum yollarında biriken yoğun kıvamlı balgamın atılması amacıyla kullanılır.

Erdostin süspansiyon kuru toz nasıl hazırlanır?

Erdostin toz halinde olan bir süspansiyondur. Şişenin üzerinde bir çizgi bulunmaktaır. Önceden ısıtılmış soğutulmuş içme suyuyla hazırlanır. Temiz suyu şişenin üzerinde bulunan çizgiyi geçmeyecek kadar doldurmanız ardından da ilacı iyice saklamanız gerekmektedir. İlaç çocukların kolay içebilmesi için portakal aromalıdır.

Erdostin buzdolabında mı saklanır?

Erdostin kuru toz halindeyken 25 derecenin altında oda sıcaklığında muhafaza edilebilir. Hazırlanan süspansiyon ise buzdolabında 10 gün boyunca saklanabilir.

Erdostin nasıl kullanılır? Kaç yaş kaç ölçü Erdostin içer? Erdostin kaç saatte bir verilir?

Erdostin çocuğunuz yaşı ve kilosuna göre hekim tarafından belirtiler miktarda kullanılır. Çocuk ve yetişkinlerde kullanım miktarı farklılık gösterir.

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Yetişkinlerde sabah/akşam 10 ml (2 ölçek)

2 yaşın üzerindeki çocuklarda;

15-19 kg çocuklarda; günde iki kez 5 ml (bir ölçek)

20-30 kg çocuklarda; günde üç kez 5 ml (bir ölçek)

30 kg'dan fazla çocuklarda; günde iki kez 10 ml (iki ölçek) kullanılır.

Erdostin kullanmadan önce nelere dikkat etmek gerekir?

Uzmanlar kullanılacak her ilaçtan önce mutlaka prospektüsün okunması gerektiğini tavsiye ediyor. Erdostin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

ERDOSTIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• ERDOSTİN'in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız

(alerjiniz) varsa

• Ciddi karaciğer bozukluğunuz varsa

• Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa

• Ülser hastası iseniz

ERDOSTIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Orta şiddette karaciğer yetmezliğinden şikayetçiyseniz

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik; ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

ERDOSTİN'in araç ve makine kullananlar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

ERDOSTIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez". Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün fenilalanin için bir kaynak (aspartam) içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ERDOSTİN, antibiyotikler (beta-laktam grubu, eritromisin, trimetoprim-sulfametoksazol), B2 mimetikler ve teofilin ile birlikte kullanıldığında istenmeyen yan etkiler gözlenmez.

Ancak, antibiyotikler ile aynı yönde etkiler oluşturmakta ve tedavi edici etkilerini arttırmaktadır.

Erdostin yan etkileri nelerdir?

Yeni bir ilaç kullanılmadan öncepek çok kişi yan etkileri araştırmayı tercih ediyor. Peki, Erdostin ilacının lyan etkisi var mı?

Tüm ilaçlar gibi ERDOSTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sinir sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Baş ağrısı

Solunum, göğüs ve mediastinal bozuklukları

Çok seyrek: Soluk alıp vermede güçlük

Gastrointestinal bozukluklar

Çok seyrek: Tat değişiklikleri, bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Çok seyrek: Kaşıntı ile birlikte görülen döküntü, kızarıklık, egzama

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