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Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik diyalog: Koltuğu kırdın, parasını ödeyeceksin

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen büyükşehir belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buluşmasını ele aldı. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloğa yer verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:09
Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik diyalog: Koltuğu kırdın, parasını ödeyeceksin

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloğu aktardı.

'Erdoğan ile İmamoğlu arasında hangi diyalog yaşandı?' başlıklı bugünkü yazısında Selvi, İmamoğlu'nun koltuğunun kırıldığını ve bunun üzerine Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçen diyaloğu aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Toplantıda bir de koltuk kırılmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılmış. Tunç Soyer ile Yılmaz Büyükerşen, İmamoğlu’nu kollarından tutarak düşmesini önlemiş. İmamoğlu, 'Burada da koltuğa ağır geldik' deyince, salondan kahkahalar yükselmiş. İmamoğlu’na getirilen ikinci koltuğun ayağı da sallanınca hemen değiştirilmiş. İmamoğlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na dönerek, 'Efendim illa ikinci sandalyede işi sağlama alacağız' demiş. İkinci bir kez gülüşmüşler. Erdoğan, “Bu devlet malı. İsraf yaptın, koltuğu kırdın. Borcun var. Kırılan koltuğun parasını ödeyeceksin” diye karşılık verince, sempatik bir hava oluşmuş.

Düşündüm de siyasette gülümseten bu tür diyaloglara ne kadar ihtiyacımız varmış?"

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:09
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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