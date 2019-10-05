Erdoğan'la ilgili gelen notu gören Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesip kürsüden indi

CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Bolu Abant'ta bulunan bir otelde başladı. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinin katıldığı toplantının basına açık kısmında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşması yaptı.

Konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara vererek, "Saat 14.00'ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik gündemdeki diğer maddelere geçeceğiz. Teşekkür ediyorum" dedi. Engin Altay da aynı saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcıhamam'da konuşma yaptığını ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına saat 14.00'te devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam kampı açılış konuşması! Faruk Çelik’e Yüzde 50+1 cevabı