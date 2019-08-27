Erdoğan'la görüşen Putin'den S-400 mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'da ağırlayan Putin, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.27 Ağustos 2019 Salı 18:12
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen kentinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ve NATO'yu rahatsız eden S-400'lerle ilgili Putin, "S-400 projesinde beraber çalışıyoruz" dedi.
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