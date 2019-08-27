0553 313 94 23

Erdoğan'la görüşen Putin'den S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'da ağırlayan Putin, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

27 Ağustos 2019 Salı 18:12
Erdoğan'la görüşen Putin'den S-400 mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen kentinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ve NATO'yu rahatsız eden S-400'lerle ilgili Putin, "S-400 projesinde beraber çalışıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:12
  1. Vladimir Putin
  2. S-400 hava savunma sistemleri
  3. Putin
  4. S-400 hava savunma sistemi
  5. S-400 savunma sistemi
  6. S-400 sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DGS tercihlerinde güncelleme yapıldı Güncellenen DGS 2019-2020 tercih listesi
    1. DGS tercihlerinde güncelleme yapıldı..
    2. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran"..
    3. Faciaya kıl payı
    4. ‘Kıran Operasyonu’nda 19 kilo eroin ve..
    5. Darbeci Hafter komutanından BAE itirafı!
    6. Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerle..
    7. Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 5..
    8. Beşiktaş'tan Medel'in yerine transfer!
    9. Kastamonu’da virajı alamayan otomobil..
    10. Hediye saat iddialarına sert açıklama:..
    11. Antalya’da durdurulan araçtan 2 kilo..
    12. TBMM Eski Başkanı Yıldırım’dan Muş..
    13. Basketbol 2. Lig fikstür çekimi yapıldı
    14. Piyasalarda gün sonu
    15. Tatlıses’ten Baydilli’ye ziyaret
    16. Ergene’de ağaç dikme etkinliği
    17. Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
    18. Konya’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1..
    19. Tokayev Türk Konseyi Genel Sekreteri..
    20. Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum,..
    21. Yüksekova’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    22. İstanbul okul servis fiyatları..
    23. “Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı..
    24. AK Parti’li Ünal, üniversiteyi kazanan..
    25. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    26. TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini..
    27. Görevden alınan MHP'li başkan..
    28. "Petrolü satıp paramızı almak istiyoruz"
    29. Ergene’de zirai ilaç atık toplama..
    30. Erdoğan'la görüşen Putin'den S-400..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’