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Dünya Erdoğan'la görüşen Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması
Dünya

Erdoğan'la görüşen Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Başbakan Merkel'in Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden memnun olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:51:00 -
Erdoğan'la görüşen Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından Merkel’in Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri memnuniyet verici bulduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle görüştü.

 

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Angela Merkel, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans düzenledi. Federal Şansölye ve Başkan, korona salgınının zorlukları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca bir dizi ikili ve uluslararası meseleyi tartıştılar. Şansölye, Doğu Akdeniz’deki son olumlu sinyalleri ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladı. Tartışmalı konularda diyalogda ilerleme kaydetmenin artık önemli olduğunu vurguladı. Şansölye, AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yineledi” denildi.

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