Erdoğan'la görüşen Destici'den ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Beştepe'deki saat 15.25'te başlayan görüşme 1 saat sürdü.

DESTİCİ: KISA SÜREDE KARAR VERİLECEK

Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, "Cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde tavrımız budur. Şeklinin nasıl olacağı noktasına gelince o konuyla ilgili düşünceleri Cumhurbaşkanımızla paylaştım. BBP kendi kurullarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl yer alacağına çok kısa içinde karar verecektir" dedi.

AK Parti heyeti daha önce BBP'ye giderek Destici ile bir görüşme yapmıştı.

Mustafa Destici ''Cumhur İttifakı''nda yer almak istediklerini, ittifakı desteklediklerini söylemişti.