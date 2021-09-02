Erdoğan'la fotoğraf çektirmişti! 4 yıl sonra sürpriz görüşme
Bakan Çavuşoğlu, dört yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Novi Pazar'da fotoğraf çekilen küçük kızla bir araya geldi.
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmî açılışı Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Novi Pazar'a düzenlediği ziyaret esnasında çekilen ve daha sonra sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraftaki küçük kızla görüştü.