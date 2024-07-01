Erdoğan'la Esed yakınlaşıyor mu? Hükümete yakın Sabah yazarı, o detaya dikkat çekti

Melih Altınok, Esed ve Erdoğan arasındaki diplomatik yakınlaşmanın Suriye'deki PKK-YPG güçlerini endişelendirdiğini yazdı. Altınok, ABD'nin Afganistan gibi Suriye'yi de terk etme ihtimalinin tartışmayı körüklediğini belirten Altınok, Suriye Demokratik Güçleri içindeki Kürtlerin, Rojava'daki yönetimin Kandil'deki ABD kuklaları tarafından yönetildiğini düşündüklerini ifade etti. Esed ve Türkiye arasındaki olası anlaşmanın ilk olarak SDG'yi hedef alacağını söyleyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Esad'ın "Türkiye ile diplomatik girişimlere açığız" açıklaması ve Erdoğan'ın "Neden olmasın" minvalindeki sözleri, Suriye'nin doğusunda bulunan aktörler arasındaki tartışmayı körükledi.

ABD'nin Afganistan gibi Suriye'yi terk etmesi ihtimali de Suriye Demokratik Güçleri'ni, arkasındaki ABD desteğiyle domine eden PKK-YPG'nin imajını çizdi.

Bölgede PKK'lı olmayan ancak SDG'nin içinde yer alan Kürtler, artık Rojava'daki yönetimin Kandil'deki ABD kuklaları tarafından yönetildiğini daha yüksek sesle söylüyor.

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"PYD'nin verdiği kararlar dışarıdan ülkemizle alakası olmayan ideolojik bir parti tarafından, yıllarca Kandil'de eğittiği kadroları tarafından veriliyor" diyen Suriye Demokratik Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu Ahmed el-Cuburi'nin şu sözleri kayda değer:

"Yarın ABD'liler buradan giderse durumlar değişecek. Tam 12 yıldır Esad rejimi ile SDG ilişki içerisinde ama bugün Esad ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi hedef alacaklar. ABD de buna yol verecektir. ABD'nin Türkiye ile olan çıkarları, SDG ile olandan daha çoktur. Bugün NATO üyesi olan, Putin ile ilişkilerini sürdüren tek devlet Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. ABD bu kartı bir tarafa itemez ve NATO'daki müttefikini PYD için göz ardı edemez. Hele son olarak Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde ismi 'terör örgütü' diye anılan bir örgütle ilişkileri olan bir parti yüzünden."

Kimlerin bu sürece başından karşı olduğunu dikkatle takip edin.

UFAK UFAK

Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zendin Köyü, rejim ile muhalifler arasındaki son nokta. Ebu Zendin Kapısı da Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra 2017'de açılmıştı. Ancak 4 yıldır kapalıydı.

Dün muhalifler ile Esad yönetimi arasında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü Halep'in kuzeydoğusundaki Ebu Zendin Geçiş Kapısı'nın yeniden açıldığı haberi basına düştü.

Kuşkusuz küçük bir adım ama Şam ile Ankara arasındaki diyalog sürdükçe devamı gelecek, bölge yavaş yavaş normalleşecek. Hep böyle kalacak hâli yok ya?"