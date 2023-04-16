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Gündem "Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...
Gündem

"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...

Yeniakit Publisher
2023-04-16 12:02:00 -
"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...

Sözcü TV Ana Haber'le ekranlara dönen Fatih Portakal, canlı yayında telefonunu sesini açık unutunca olanlar oldu. Tam da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her konuda farklı düşünüyorum ama bu konuda aynı düşünüyorum" dediği anda Fatih Portakal'ın cep telefonu çaldı. Telefonu sessize alan Fatih Partakal, "Arayan Cumhurbaşkanı"ydı deyip kahkaha ile güldü...

Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber canlı yayınında haber sunarken sesini açık unuttuğu cep telefonu çaldı. Bunun üzerine Fatih Portakal'ın yaptığı espri herkesi güldürdü...

Portakal, Zafer Havalimanı haberini yorumlarken, "Cumhurbaşkanı'yla hiçbir görüşte birleşmiyoruz ama bir görüşte birleşiyoruz. O da geçtiğimiz günlerde söylediği gibi, 'sandığa gittiğinizde tartın'... O kantar da akıl ve vicdan kantarı" dediği sırada telefonu çaldı.

Bunun üzerine Fatih Portakal telefonunu kapattığı sırada, “Benim hatam. Ee arayan cumhurbaşkanıydı" dedi. Portakal ve stüdyodakiler kahkaha atarken, Portakal, "Espri yaptım. Komik bir espriydi” diyerek yorumuna devam etti.

 
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