"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...

Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber canlı yayınında haber sunarken sesini açık unuttuğu cep telefonu çaldı. Bunun üzerine Fatih Portakal'ın yaptığı espri herkesi güldürdü...

Portakal, Zafer Havalimanı haberini yorumlarken, "Cumhurbaşkanı'yla hiçbir görüşte birleşmiyoruz ama bir görüşte birleşiyoruz. O da geçtiğimiz günlerde söylediği gibi, 'sandığa gittiğinizde tartın'... O kantar da akıl ve vicdan kantarı" dediği sırada telefonu çaldı.

Bunun üzerine Fatih Portakal telefonunu kapattığı sırada, “Benim hatam. Ee arayan cumhurbaşkanıydı" dedi. Portakal ve stüdyodakiler kahkaha atarken, Portakal, "Espri yaptım. Komik bir espriydi” diyerek yorumuna devam etti.



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