Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı
Bir TV kanalına katılan Cübbeli Ahmet Hoca Erdoğan’ın hiç yanından ayırmadığı iki aksesuarın ne olduğunu ve neden taşıdığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuarı daha önce de gündeme gelmişti. Program sunucusu onları sorunca Cübbeli “çakı ve tarak taşımanın sünnet olduğunu dile getirdi.”
Herkesi meraklandıran bu video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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