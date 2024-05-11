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Sosyal Medya Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı
Sosyal Medya

Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 08:49:00 -

Bir TV kanalına katılan Cübbeli Ahmet Hoca Erdoğan’ın hiç yanından ayırmadığı iki aksesuarın ne olduğunu ve neden taşıdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuarı daha önce de gündeme gelmişti. Program sunucusu onları sorunca Cübbeli “çakı ve tarak taşımanın sünnet olduğunu dile getirdi.”

 Herkesi meraklandıran bu video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Yorumlar

Putsavar

Bırakın artık cumhurbaşkanına padişah muamelesi yapmayı. İstediğini giyer istediğini taşır bize ne. Bizi ilgilendiren; bu ülkenin en üst düzey Memuru olarak işini iyi yapması sadece.
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