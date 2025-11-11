  • İSTANBUL
Gündem Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin videoya düştüğü not dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin videoya düştüğü not dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında "yalan konuşuyorsun" tepkisine maruz kalan atanamayan iki kadın öğretmenden biri, olayın ardından yeni bir video paylaşarak açıklama yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek, "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize’de görüşen ve “Kapılar yüzümüze kapatıldı” diyen grubun, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi, TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli yetkililerle görüştüğü ortaya çıkmıştı.
Erdoğan, "Kapılar yüzümüze kapatıldı" diyen gruba "Yalan konuşuyorsun. Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz." şeklinde cevap vermişti.

 

Hayro

Kızım bu ülkede liseden sonra 45 günde Lise öğretmeni yetiştirildi ! Bu bembeyaz Türklerin emriydi! İki senede bir yapılan eğitim‘deki reformlar: dilimizi yok etti! Konuşarak anlaşamayan bu toplum anarşi çıktı. 40 yıl bu ülkenin dili Agop Dilaçar diye bir serefsize verildi! Harf dilimi ile yapılan Katliam bu Agop şerefsizi ile devam etti iki kuşak birbiriyle anlaşamaz hale geldi! neticede gençlerimiz 100 ila 300 sözcükle dertlerini isteklerini ifade ediyorlar! Kimi zaman at gibi başını sallıyorlar! Kimi zaman da maymun gibi dil çıkarıyorlar! Dilini çıkarma kızım derdini anlat! Biz damdan düşenlerizden dertten anlarız! Media maymunları!

hasan

nasıl tehdit edildiyse artık, neredeyse erdoğan beni sarayda ağırladı diyecek
