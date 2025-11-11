Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin videoya düştüğü not dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında "yalan konuşuyorsun" tepkisine maruz kalan atanamayan iki kadın öğretmenden biri, olayın ardından yeni bir video paylaşarak açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini "can kulağıyla" dinlediğini belirterek, "Bazı mülakat mağdurları haklarını usulünce aramadığı için onlara kapılar kapandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize’de görüşen ve “Kapılar yüzümüze kapatıldı” diyen grubun, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi, TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli yetkililerle görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Erdoğan, "Kapılar yüzümüze kapatıldı" diyen gruba "Yalan konuşuyorsun. Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz." şeklinde cevap vermişti.