Erdoğan’ın verilmiş sadakası varmış, iyi ki bu Babacan'dan kurtulmuş! Yok böyle skandal

Salih Tuna, alttan alta FETÖ'nün "Dinler arası diyalog" martavalını kaldığı yerden devam ettireceği mesajını veren Ali Babacan'a ateş püskürdü. Babacan'ın "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız" sözlerini eleştiren Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında "Sayın Erdoğan iyi ki bunlardan kurtulmuş, daha ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

İşte söz konusu yazının ilgili bölümü:

"(…) Babacan geçen gün de "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız..." dedi.

Demek ki FETÖ'nün "Dinler arası diyalog" martavalını kaldığı yerden devam ettirecek.

Hatta, daha da beter!

Yanlış anlaşılmasın, halihazırdaki "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" müfredatını (başta eğitimciler olmak üzere) savunuyor değilim. Sonuçlar ortada, nesini savunayım.

Lakin, Babacan'ın derdi bambaşka.

Öyle ki, "Diyanet veya din dersi kaldırılsın" diyenlerin derdinden daha derin.

Üstelik, derin olduğu kadar da sinsi.

Almanya'dan ABD'ye kadar tüm Hıristiyan dünyası, devlet eliyle "nesnel ve çoğulcu bir içerik" gereği İslam dinini mi öğretiyor?

Bunun için mi İslamofobi Batı'ya hâkim durumda?

Babacan'ın her duruma müsait yaklaşım yeteneğini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum.

Hangi ara bu kadar "nesnel ve çoğulcu" olmuş; yoksa baştan beri mi böyleymiş?

Sayın Erdoğan iyi ki bunlardan kurtulmuş, daha ne diyeyim..."