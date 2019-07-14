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Erdoğan’ın sözü yine bunlara battı! ‘Cumhuriyet’te ‘ümmet’ yoktur’

İslam’a ve İslamî değerlere her fırsatta saldıran paçavra, bu kez “ümmet” sözünü sindiremedi. Cumhuriyet Yazarı Zülal Kalkandelen, "Yönetim biçimi olan Cumhuriyet’te Ümmet değil yurttaşlık bilinci vardır." dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:17
Erdoğan’ın sözü yine bunlara battı! ‘Cumhuriyet’te ‘ümmet’ yoktur’

 Oğuzhan Çağlar   yeniakit.com.tr 

Paçavra yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan’a yönelik “Ümmeti bölüyorsunuz.” ifadelerindeki 'Ümmet' kelimesini hazmedemedi. Kalkandelen, “Siyasal İslam, Cumhuriyetin antitezidir. Siyasal İslam’ın hedeflediği sistemde yurttaşlık yoktur; birbirine din ile bağlı olanların oluşturduğu Ümmet toplumu vardır.” diyerek, yönetim biçimi olan Cumhuriyet bünyesinde, ümmet bilincinin olamayacağını söyledi..

“Cumhuriyet, ülkede yaşayanları kulluktan yurttaşlık statüsüne yükseltti.”

Ümmetin dini bir aidiyet olduğunu söyleyen Kalkandelen, “Şeriatı, padişahlığı ve halifeliği kaldıran, bu topraklarda yaşayanları kulluktan yurttaşlık statüsüne geçiren, egemenliği padişahtan alıp halka veren, laikliği anayasaya koyan sistemdir Cumhuriyet.” sözleriyle, Cumhuriyet’in bu topraklar üzerinde İslamî değerlere ilişkin yaptırımlarını itiraf etmiş oldu. Paçavra yazarı, Siyasal İslam olarak nitelendirdiği “Ümmet bilinci”ni Cumhuriyet’in antitezi olarak gösterdiği yazıda, Erdoğan’ın işaret ettiği ümmeti sadece Ak Partiymiş gibi göstererek algı yapmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:17
  1. Zülal Kalkandelen
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