Erdoğan’ın sözlerine destek veren Erbakan: Ama bir an önce bunu bırakın!..

yeniakit.com.tr Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 74’üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşması hakkında açıklama yaptı. Erdoğan’ın dünya çapında yankı uyandıran sözlerini destekleyen Erbakan, “Tarihe not düşen, yüreklerimize su serpen konuşma” ifadesini kullandı.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin YouTube kanalından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması hakkında açıklama yayınladı.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihe not düşen, yüreklerimize su serpen konuşmasını takdir ve tebrik ediyoruz.” diyen Erbakan, “Bu konuşmasında yerden göğe kadar haklı olduğunu ifade ediyoruz. Bu güne kadar Birleşmiş Milletler Genel kurulu’nda ülkemiz adına böylesi bir konuşma yapılmamıştı. En azından sözle de olsa, zulme ve haksızlığa karşı önemli bir duruş sergilenmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

“Bununla birlikte, şu önemli hususları da hatırlatmamız gerekmektedir” diyen Fatih Erbakan, Irak tezkeresi, Büyük Ortadoğu Projesi, İsrail ile geçmiş dönemdeki ilişkiler, Suriye politikası gibi konuları anımsattı.

“BOP Eş Başkanlığını acilen bırakmasını bekliyoruz”

‘Tüm bunlara rağmen’ Erdoğan’ın BM konuşmasını tebrik ettiklerini belirten Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan, “Ancak, bu konuşma sonrasında bunlar gibi İsrail ve Büyük Ortadoğu Projesi lehine adımların acilen durdurulmasını bekliyoruz. Elbetteki aynı zamanda, bu tarihi konuşmanın lafta kalmayıp icraata dönüşmesi için, gerçekten samimi şekilde yapılmış bir açıklama olduğunun ispat edilmesi için, sayın cumhurbaşkanımızın Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanlığı görevini bıraktığını en acil şekilde kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.” dedi.