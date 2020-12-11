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Dünya Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:28:00 -

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla dün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.

Burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi.

Erdoğan'ın şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu:

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.

Zarif rahatsız oldu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

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Yorumlar

gercekler

göstermelik müslüman ülke iran. ermenistana destek ver sonrada konuş sıra sanada gelir merak etme göstermeik düşmanların yani dostların israil ve amerika seni kurtaramaz nankör iran herkes amborgo uygulaken türkiye sana el yardım etti
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gercekler

hayirdir iran birilerinden emirmi aldın yoksa korktunmu israille ve amerikayla bir savaşa girde gör iran kaca bölünüyor 1- azerbeycan devleti 35 milyon insan 2-kürt devleti 12 milyon 3-pers iran devleti 45 milyon
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