Erdoğan'ın sözleri, Miçotakis'i rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, her fırsatta İslam'a olan nefretini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert çıkmıştı. Erdoğan, Macron için, "Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti.

Miçotakis rahatsız oldu

Macron'a, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten destek geldi. Miçotakis, Erdoğan'ın ifadelerinin Macron'a hakaret olduğunu ve nefret dili olduğu iddiasında bulunurken, İslam'ı hedef alan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yapılan saldırıları onaylayan Macron'a ise destek çıktı.

Miçotakis, "Erdoğan'ın Macron'a hakaretleri ve Fransa'yı hedef alan nefret dili kabul edilemez. Macron ve Fransız halkı ile tam destek ve dayanışma içerisindeyiz" diyerek ikiyüzlülüğünü sergiledi.

Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ileri sürerek, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu skandal açıklamalarının ardından Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Peygamberimiz'e (SAV) hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.