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Gündem

Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan görüntüsü

25'inci cüze gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi, dinleyenleri adeta mest etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:16:00 -

Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.

Hatim etmesine 5 cüz kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 cüzü kaldığı görülürken, bu anlar kameraya yansıdı. Erdoğan’ın Kur’an okurkenki haline binlerce beğeni yağdı.

Paylaşımda Ramazan ayının henüz 16’ıncı günü olmasına rağmen 25. cüzün bitirildiğine dikkat çekildi.

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Yorumlar

hakan

en güçlü insanlar hep yalnız gözükürler.ama hep yanında olan Allah vardır.güzel türkiyem hep güzel olsun
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Mehmet

MaşaAllah MaşaAllah MaşaAllah, nerden nereye elhamdulillah.
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