Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan görüntüsü
25'inci cüze gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi, dinleyenleri adeta mest etti.
Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.
Hatim etmesine 5 cüz kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 cüzü kaldığı görülürken, bu anlar kameraya yansıdı. Erdoğan’ın Kur’an okurkenki haline binlerce beğeni yağdı.
Paylaşımda Ramazan ayının henüz 16’ıncı günü olmasına rağmen 25. cüzün bitirildiğine dikkat çekildi.