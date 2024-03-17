Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışına Bahçeli'den cevap: Bırakamazsın!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'son seçimim' açıklaması hakkında, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'son seçimim' açıklaması hakkında, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.