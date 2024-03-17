  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kudurmuş köpeklerden de bu beklenir! İtfaiye aracına saldırdılar

Cem Küçük emeklilere büyük müjdeyi sonunda verdi: Bayramdan hemen önce bu duyuru yapılacak

Benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçmişti! Akaryakıt istasyonlarına iki yeni yakıt türü geliyor

Son seçimi bilen Optimar'ın İzmir anketinin sonucu gündemi altüst edecek! Canlı yayında duyurdu

Nijer, büyük şeytana tekmeyi bastı! Anlaşmayı iptal ettiler

Turgut Altınok, Mansur'u fena yakaladı: Londra'dan ev aldınız mı?

Anbean takip ediyorlardı! Selçuk Bayraktar, ABD, İsrail ve Fransa'yı kahredecek gelişmeyi duyurdu

Türkiye ile anlaşan Somali hakkında flaş karar! Afrika ülkesinin dev borcu silindi

Demirtaş'tan skandal Türkiye sözleri

Çin'den Afrika atağı! Kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı
Siyaset Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışına Bahçeli'den cevap: Bırakamazsın!
Siyaset

Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışına Bahçeli'den cevap: Bırakamazsın!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 11:42:00 -
Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışına Bahçeli'den cevap: Bırakamazsın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'son seçimim' açıklaması hakkında, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'son seçimim' açıklaması hakkında, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23