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Gündem

Erdoğan'ın seçim şarkısıyla geziyorlardı! Böyle çekiçli saldırıya uğradılar! Şu rezalete bakın

Yeniakit Publisher
2023-05-02 15:24:00 -
Erdoğan'ın seçim şarkısıyla geziyorlardı! Böyle çekiçli saldırıya uğradılar! Şu rezalete bakın

Fransa'nın Strasbourg kentinde Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında çok sayıda ülkede başlayan oy verme işlemi sürüyor. Fransa’nın Strasbourg kentinde oy kullanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dombra” adlı meşhur seçim şarkısını çalan 4 Türk gencinin bulunduğu araca çekiçle saldırı gerçekleştirildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganın koşarak araca doğru geldiği ve elindeki çekiçle defalarca araca vurduğu görüldü.

Saldırıya uğrayan gençlerin 19-20 yaşlarında olduğu öğrenilirken, Strasbourg polisinin saldırının ardından 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Öte yandan, Fransa, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ikinci ülke konumunda.
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