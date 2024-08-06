Erdoğan’ın savunma sanayisindeki büyük başarısı! Bunu yapmamış olsaydık halimiz nice olurdu?

Fuat Bol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayisindeki başarılarını ve kararlılığını övdü. Bol, Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Dış güçlerin Türkiye'nin gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Bol, Erdoğan'ın siyasi iradesinin Türkiye'yi güçlü kıldığını vurguladı. Bol, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) 3. Dünya Savaşı’nın konuşulduğu bu zamanda, ya Erdoğan başta olmayıp da savunma sanayisinde bugün gelinen noktayı yakalamamış olsaydık halimiz nice olurdu?

Başta dost ve müttefik gözüken ülkeler olmak üzere neredeyse tüm ülkeler, Türkiye’nin savunma sanayisinde adım atmasını istemediler. Türkiye’ye parasıyla silah ve mühimmat vermezlerken ve hatta verdirmezlerken, Türkiye’nin düşmanlarına (PKK-YPG-PYD) bunları bedava verdikleri gibi nasıl kullanabileceklerini de öğretiyorlar.

Erdoğan, gözünü karartıp ölümü pahasına bu denli siyasi iradeyi ortaya koyup her safhasını sıkı bir şekilde takip etmeseydi; bugün ne kendi füzemizi, ne İHA, SİHA ve TİHA’mızı, savaş uçağımızı, savaş helikopterimizi, topumuzu, tüfeğimizi, hava savunma sistemimizi, hava savunma muhribimizi, görünmez fırkateynimizi ve hücum botumuzu ve bunlar gibi havada, denizde ve karada olmak üzere onlarcasını yapabilir miydik? (...)"

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