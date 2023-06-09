Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Bazı iddialar ortaya atılmıştı
Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Can Ataklı'nın Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarını yalanladı.
Yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
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