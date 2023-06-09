  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Bazı iddialar ortaya atılmıştı
Gündem

Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Bazı iddialar ortaya atılmıştı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 22:10:00 -
Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Bazı iddialar ortaya atılmıştı

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Can Ataklı'nın Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarını yalanladı.

Yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23