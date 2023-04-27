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Gündem Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama
Gündem

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-27 00:22:00 -
Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan "mesnetsiz iddiaları" kesin olarak reddederek, Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."
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