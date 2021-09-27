Erdoğan'ın S-400 restinin ardından Biden'dan tek cümlelik açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan ikinci parti S-400'lerin alınacağını söylemesi sorulan ABD Başkanı Joe Biden, "We've already through there (Bu konuları çoktan geçtik)" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında ilk sorulardan biri Türkiye oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CBS televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'dan ikinci S-400 partisinin alınacağı söylemesi, ABD Başkanı'na soruldu.
Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "We've already through there (Bu konuları çoktan geçtik)" dedi.
Biden'ın açıklamasını, Washington'da muhabirlik yapan gazeteci Anıl Sural paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz. Bu yaptırımları tetikler" demişti.