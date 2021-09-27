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Dünya Erdoğan'ın S-400 restinin ardından Biden'dan tek cümlelik açıklama
Dünya

Erdoğan'ın S-400 restinin ardından Biden'dan tek cümlelik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan ikinci parti S-400'lerin alınacağını söylemesi sorulan ABD Başkanı Joe Biden, "We've already through there (Bu konuları çoktan geçtik)" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 12:38:00 - 2021-09-27 12:38:36

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında ilk sorulardan biri Türkiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CBS televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'dan ikinci S-400 partisinin alınacağı söylemesi, ABD Başkanı'na soruldu.
Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "We've already through there (Bu konuları çoktan geçtik)" dedi.

Biden'ın açıklamasını, Washington'da muhabirlik yapan gazeteci Anıl Sural paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz. Bu yaptırımları tetikler" demişti.

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Yorumlar

sukru

reisin salvolarını yiyince işte böyle tiizine baka baka gidersin.
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