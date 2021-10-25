Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı." ifadesini kullandı. Öte yandan Dağ, hükümetin dik duruşuna karşın muhalefetin eleştirisine tepki gösterdi.

10 büyükelçi geri adım attı

Dağ, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır."

Muhalefete tepki gösterdi

Dağ, paylaşımının devamında 10 büyükelçi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen isim ilan edilecekler' açıklamasını eleştiren muhalefete tepki göstererek, "Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye'nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?" ifadelerini kullandı.