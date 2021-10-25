  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tepki
Siyaset

Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye hadsiz çağrıda bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen isim ilan edilecekler' açıklamasının ardından geri adım atan 10 büyükelçi ile ilgili açıklamada bulunarak muhalefete tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 18:18:00 -
Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı." ifadesini kullandı. Öte yandan Dağ, hükümetin dik duruşuna karşın muhalefetin eleştirisine tepki gösterdi.

10 büyükelçi geri adım attı

Dağ, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır."

 

Muhalefete tepki gösterdi

Dağ, paylaşımının devamında 10 büyükelçi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen isim ilan edilecekler' açıklamasını eleştiren muhalefete tepki göstererek, "Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye'nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

CHP Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyi 'dost' ilan etti!
CHP Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyi 'dost' ilan etti!

Siyaset

CHP Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyi 'dost' ilan etti!

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!
New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

Gündem

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!
Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

Dünya

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Siyaset

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama
Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

Gündem

Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3...
Gündem

"Türkiye'ye yapılan, bir Soros müdahalesidir"

10 büyükelçinin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamayı kaleme alan gazeteci yazar Taha Dağlı, bu durumun bir "Soros müdahalesi" olduğunu s..
Teşkilat'ta Türkiye'nin gizli silahı ilk kez gösterildi!
Medya

Teşkilat'ta Türkiye'nin gizli silahı ilk kez gösterildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde, KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ilk kez gösterildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay