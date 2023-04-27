Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin ‘detaylar’ı yazdı.

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti. Daha sonra Erdoğan’ın ortak yayınları ve Mersin mitingi iptal edilmişti.

Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan’ın rahatsızlığının ‘perde arkası’nı yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

"*Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında rahatsızlandığı yayına çıkarken midesini üşüttüğü belliymiş. Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, ‘Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım’ diye diretmiş. Israrlı olmuş.

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*Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal7-Ülke TV ekibine ‘Cumhurbaşkanımız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş’ demiş.

*Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.

*Oysa bir gün önce Bursa Gemlik’teki batarya fabrikasının temel atma törenine katılıp Manisa’da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik dört program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş.

*Doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş."