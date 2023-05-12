Erdoğan’ın oyu o oranı aştı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu’na yüzde 60’la kazandıran anketler seçim günü yaklaştıkça yüzde 50’ye kadar geriledi. Ama pes etmiyorlar. Son güne kadar yayınlayacakları anketlerle Kılıçdaroğlu’nu kazanıyor gösterecekler. Çünkü anketler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar. Önümde tam 7 ayrı anket sonucu duruyor: Benim düzenli olarak takip ettiğim güvenilir firmaların anketlerine göre Kılıçdaroğlu yüzde 47’yi aşamıyor” dedi.

Selvi, “Muharrem İnce’nin kaset darbesiyle tasfiye edilmesi ise Kılıçdaroğlu’na yaramıyor. Tam aksine mücadelesini kirletiyor. Güvenilir anketlere göre Erdoğan yüzde 50’yi aştı. Seçim ilk turda bitiyor ve Erdoğan yüzde 50’nin biraz üzerinde seçimi kazanıyor. Çünkü son sözü anketler değil, millet söyleyecek” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük: Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti; o isim kazanacak Gündem Cem Küçük: Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti; o isim kazanacak

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emin Çölaşan, kime oy vereceğini açıkladı Medya Emin Çölaşan, kime oy vereceğini açıkladı

Davutoğlu'nun tetikçisi harekete geçti! Dikkat çeken hamle Medya Davutoğlu'nun tetikçisi harekete geçti! Dikkat çeken hamle

Abdulkadir Selvi'den bomba çıkış! O isim, seçimlerden sonra Erdoğan'la birlikte bu kararı alabilir Medya Abdulkadir Selvi'den bomba çıkış! O isim, seçimlerden sonra Erdoğan'la birlikte bu kararı alabilir

Seçimlerle ilgili o ihtimale dikkat çekti! "Kimle konuşsak..." deyip duyurdu Medya Seçimlerle ilgili o ihtimale dikkat çekti! "Kimle konuşsak..." deyip duyurdu

Bak, has adamın ne diyor Ahmet Davutoğlu! Tam bir rezalet Medya Bak, has adamın ne diyor Ahmet Davutoğlu! Tam bir rezalet