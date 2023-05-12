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Medya Erdoğan’ın oyu o oranı aştı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Medya

Erdoğan’ın oyu o oranı aştı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 15:15:00 - 2023-05-12 15:34:50
Erdoğan’ın oyu o oranı aştı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Muharrem İnce’nin kaset darbesiyle tasfiye edilmesi Kılıçdaroğlu’na yaramıyor. Tam aksine mücadelesini kirletiyor. Güvenilir anketlere göre Erdoğan yüzde 50’yi aştı. Seçim ilk turda bitiyor ve Erdoğan yüzde 50’nin biraz üzerinde seçimi kazanıyor. Çünkü son sözü anketler değil, millet söyleyecek” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu’na yüzde 60’la kazandıran anketler seçim günü yaklaştıkça yüzde 50’ye kadar geriledi. Ama pes etmiyorlar. Son güne kadar yayınlayacakları anketlerle Kılıçdaroğlu’nu kazanıyor gösterecekler. Çünkü anketler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar. Önümde tam 7 ayrı anket sonucu duruyor: Benim düzenli olarak takip ettiğim güvenilir firmaların anketlerine göre Kılıçdaroğlu yüzde 47’yi aşamıyor” dedi.

Selvi, “Muharrem İnce’nin kaset darbesiyle tasfiye edilmesi ise Kılıçdaroğlu’na yaramıyor. Tam aksine mücadelesini kirletiyor. Güvenilir anketlere göre Erdoğan yüzde 50’yi aştı. Seçim ilk turda bitiyor ve Erdoğan yüzde 50’nin biraz üzerinde seçimi kazanıyor. Çünkü son sözü anketler değil, millet söyleyecek” ifadelerini kullandı.

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