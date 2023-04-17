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Medya Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren bir anket yayınlandı mı çıldırıyorlar! Hemen çamura yatmaya başladılar
Medya

Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren bir anket yayınlandı mı çıldırıyorlar! Hemen çamura yatmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:53:00 -
Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren bir anket yayınlandı mı çıldırıyorlar! Hemen çamura yatmaya başladılar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak muhalefetin "kaybedeceğini anlayınca çamura yatmaya başladığını" belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak muhalefetin "kaybedeceğini anlayınca çamura yatmaya başladığını" belirtti.

Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’unun Erdoğan yanıtını verdiğini, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranının ise yüzde 43.9 çıktığını hatırlattı. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıktı.

Selvi'nin aktardığına göre; Areda-Survey’in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişi üzerinde yaptığı kamuoyu araştırmasında ankete katılanların yüzde 50.8’i Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43.1’de kaldı. Muharrem İnce yüzde 4.5 alırken, Sinan Oğan’a yüzde 1.6 oranında oy çıktı.

Selvi, şu yorumu yaptı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Önce sosyal medyadan, YSK’nın seçmen sayısından fazla oy pusulası bastığını paylaştılar. Oysa her seçimde YSK, seçmen sayısından fazla oy pusulası basar. Onlar da biliyor ama bunu şimdiden seçim sonucunu şaibeli ilan etmek için yaptılar.

Şimdi de 'YSK ‘Erdoğan kazandı’ diye ilan ederse partiler ne yapacak?' demeye başladılar.

Bu ne demektir, biliyor musunuz?

Muhalefet seçimi kazanamayacağını gördü, şimdiden çamura yatmaya başladı demektir.

Bu ne demektir biliyor musunuz, Erdoğan’ın kazanacağını, Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceğini şimdiden kabul etmeye başladılar demektir.

Bu ne demektir, biliyor musunuz? Seçimi kaybedeceklerini onlar da anladılar, şimdiden mazeret üretiyorlar demektir.

Güya bunu muhaliflik adına yapıyorlar ya inanın ki Kılıçdaroğlu’na en büyük darbeyi bunlar vuruyorlar."

 

 

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Dayi

Gelecek seçimlerin sonuçlarını Akp, istanbul seçiminde olduğu gibi YSK eliyle iptal ettirirse ne olacak. Kazanmadığı halde, biz kazandık derse ne olacak. Bunu yaptılar.
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