Erdoğan'ın okuduğu Çırpındı Karadeniz şiiri kimindir? Çırpındı Karadeniz şiirinin önemi nedir?

Çırpındı Karadeniz şiiri kimindir? Çırpındı Karadeniz şiirinin önemi nedir?

Erdoğan'ın okuduğu Çırpındı Karadeniz şiiri hangi şairin?

Türk dünyasının her köşesinde bilinen "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini kaleme alan Azerbaycanlı ünlü şair Ahmet Cevat Azerbaycan Milli Marşı'nın şairidir. Erdoğan Azerbaycan Karabağ'ın kurtuluşu ilegili konuşmasında Ahmet Cevat'ın Çırpındı Karadeniz şiirini okudu.

Hayatını milletinin mücadelesine adamış, Azerbaycan Milli Marşı'nın şairi Ahmet Cevad 5 Mayıs 1892 yılında doğdu. Stalin tarafından Türk milliyetçisi olduğu gerekçesiyle kurşuna dizdirildiği güne kadar hem kalemiyle hem silahıyla memleketi için mücadele eden Cevad, ülkemizde 'Çırpınırdın Karadeniz' gibi eserleriyle tanınıyor. Henüz 20 yaşında Balkan Savaşlarına gönüllü asker olarak kaydolup Bakü'den Edirne'ye savaşa katılan Cevad'ın eserlerindeki berrak Türkçesi çoşkun ırmakları andırıyor.

Çırpındı Karadeniz Şiiri

Çırpınırdı Qara dəniz

Baxıb Türkün bayrağına!

“Ah!…” deyərdim, heç ölməzdim

Düşə bilsəm ayağına.

Ayrı düşmüş dost elindən,

İllər var ki, çarpar sinən!..

Vəfalıdır gəldi, gedən,

Yol vər Türkün bayrağına!

İncilər tök, gəl yoluna,

Sırmalar səp sağ, soluna!

Fırtınalar dursun yana,

Salam Türkün bayrağına!

“Həmidiyyə” o Türk qanı!

Həç birinin bitməz şanı!

“Kazbek” olsun ilk qurbanı!

Heyran Türkün bayrağına!

Dost elindən əsən yellər

Bana şer, salam söylər.

Olsun turan bütün ellər

Qurban Türkün bayrağına!

Gəncə Şəhəri, Aralık 1914

Ahmet Cevat kimdir?

Ahmet Cevad Ahundzade, 5 Mayıs 1892’de Gence’ye bağlı Şamhor’un Seyfeli köyünde doğmuştur. Babası Mehmet Ali Bey, oldukça kültürlü eğitim görmüş bir kişiydi. Altı yaşında babasını kaybedince Gence’ye gitti. 1906’da, Gence’de Şah Abbas medresesine girdi. Medresede; Arap, Fars ve Rus dillerini öğrendi, tarih ve edebiyatla ilgilendi. İlk şiirlerini burada yazdı. 1912’de Balkan Savaşı sırasında Kafkas gönüllü kıtası ile birlikte Trakya cephesinde savaştı. Azerbaycan şiirinde Türkçülüğün ve Türk milliyetçiliğinin en ateşli savunucularından birisi oldu. 1913’te öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1915–1916 yıllarında Batum’da yaşadı.

1920’de Azerbaycan Bolşevik Rusya tarafından işgal edilince sakıncalı aydınlar listesine alındı. Daha sonraki yıllarda “İnkılâp ve Medeniyet” dergisinin sorumlu müdürlüğünü yaptı.

Ahmed Cevad Bey, Sovyetler Birliği içerisindeki tüm Türk Milliyetçisi aydınlar gibi zulme maruz kaldı. 1937’de karşı-devrimci ve Pantürkist olarak tutuklandı ve askeri mahkemenin kararıyla 1937 sonlarında kurşuna dizilir.