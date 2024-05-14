Erdoğan’ın o konuşmayı izlerken “Ben sana ne söyledim, sen ne yaptın” dediğinden eminim! “Dilerim bu kez aynı hatayı yapmaz”

Türkiye ve dünya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki görüşmenin detaylarını konuşurken, Abdulkadir Selvi’den önemli bir hatırlatma geldi. Erdoğan’ın, Miçotakis ile daha önce kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede, “Sorunlarımızı üçüncü ülkeleri araya sokmadan çözelim. Üçüncü ülkeler araya girdiği zaman çözüm engelliyorlar. O nedenle bir sorun olursa ikimiz konuşalım” dediğini, Miçotakis’in de “Olur, ben de aynı kanaatteyim” diye karşılık verdiğini anımsatan Selvi, “Peki ondan sonra ne oldu? Miçotakis kısa bir süre sonra ABD’ye gitti ve orada Türkiye’yi suçlayan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o konuşmayı izlerken ‘Miçotakis ben sana ne söyledim, sen ne yaptın’ dediğinden eminim. Dilerim Miçotakis bu kez aynı hatayı yapmaz” ifadelerini kullandı. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“(…) Yunanistan’la ilişkilerimiz kimi zaman geriliyor, kimi zaman yumuşuyor. Ama ilişkilerin iyi gitmesi iki ülkenin de lehine. Ne zaman ki Ege Denizi’ni bir dostluk denizine çevirebiliriz, işte o zaman iki ülke de bundan kazançlı çıkar.

Bunun formülünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’e vermişti. Onu açıklayacağım. Ama Miçotakis ailesinin geçmişi açısından da Türkiye büyük anlam ifade ediyor.

BABASI TÜRKİYE’YE SIĞINMIŞTI

Yunanistan’da, ‘albaylar cuntası’ darbe yaptığında babası Konstantin Miçotakis, Türkiye’ye sığınmıştı. Böylece ölümden kurtulmuştu. Anılarında Türkiye’de kendisine çok iyi davranıldığını anlatan Miçotakis, sonra Paris’e geçmişti.

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AİLE TARİHİ

Miçotakis’in bir akrabası ise savaşın hemen ardından Atatürk ile birlikte Türk-Yunan dostluğunun temellerini atan Venizelos’tur.

Ailesinin geçmişi Türk-Yunan dostluğu üzerine kurulu olan Miçotakis ise bu konuda her zaman kendisinden bekleyen tarihi rolü oynamıyor.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis attıkları karşılıklı adımlarla iki ülke ilişkilerinde dostluk rüzgârlarının esmesini sağladılar.

ERDOĞAN’IN FORMÜLÜ

Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Miçotakis’e verdiği formüle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile daha önceki görüşmesinde, “Sorunlarımızı üçüncü ülkeleri araya sokmadan çözelim. Üçüncü ülkeler araya girdiği zaman çözüm engelliyorlar. O nedenle bir sorun olursa ikimiz konuşalım, üçüncü ülkeleri aramıza sokmayalım” demişti. Miçotakis de ”Olur, ben de aynı kanaatteyim” diye karşılık vermişti.

MİÇOTAKİS NE YAPAR

Peki ondan sonra ne oldu? Miçotakis kısa bir süre sonra ABD’ye gitti ve orada Türkiye’yi suçlayan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o konuşmayı izlerken ”Miçotakis ben sana ne söyledim, sen ne yaptın” dediğinden eminim.

Dilerim Miçotakis bu kez aynı hatayı yapmaz.”