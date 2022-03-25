Erdoğan'ın o fotoğrafı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan fotoğraflar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda torunlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı da var. Erdoğan'ın fotoğrafı 25 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Ara Güler’in çalışmalarında önemli bir yer tutan, yazar-sanatçı portrelerinden Edip Cansever ve Behçet Necatigil ile Zeki Müren’i sahnede gösteren bir fotoğraf 28 Mart tarihinde sona erecek müzayedede yer alıyor.

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın aktardığına göre satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı da yer alıyor. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip.

Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.

Çekimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.

İşte o fotoğrafların çekilme hikayesi....

Ara Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayarak, uzun süredir görüşmediği Erdoğan'ı en son 2012'deki bir törende fotoğrafladığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı'nın birkaç fotoğrafını çekmek istediğini ifade etmişti.

Ara Güler'in bu talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda buluşma gerçekleşti. Erdoğan ile Güler'in çekim öncesinde gerçekleştirdikleri sohbette Güler'in fotoğraf sanatına yaptığı katkılar konuşuldu.

O dönem bu olaya tepki gösteren bazı kesimlere ve gazetecilere Ara Güler’in yanıtı şöyle olmuştu: “Cumhurbaşkanı değil mi? Çekmeyecek miyiz? Tabii Cumhurbaşkanı’nı çekeceğim, onu çekmeyip sizin gibi serserileri mi çekeceğim! Biz gazeteciyiz, her şeyi çekeriz.”