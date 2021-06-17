Erdoğan’ın NATO başarısı PKK’yı çıldırttı!
Terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanması Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınır ötesi operasyonlarda elinin güçlendiğini belirterek, “Yeni sınır ötesi operasyonların önü açıldı” ifadelerini kullandı.
Göksel Çağlav Ankara
Örgütün medya organları aracılığıyla yapılan açıklamada, “14 Haziran 2021 Pazartesi günü Brüksel’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde çıkan sonuç Erdoğan ve Türk ordusunun, yeni operasyonlar yapmasının önünü açmaktadır” sözleriyle dile getirildi. Başkan Erdoğan’ın, NATO zirvesinden elinin daha güçlenerek çıkmasından NATO üyesi ülkeler ve Avrupa sorumlu tutuldu.