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Erdoğan'ın müjde verdiği ilçe doğal gaza kavuştu

Bismil ilçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini verdiği doğal gaza kavuştu.

26 Ekim 2018 Cuma 21:16
Erdoğan'ın müjde verdiği ilçe doğal gaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu  açılış töreninde doğal gaz müjdesi vermesi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu (EPDK) tarafından Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğal gaz  dağıtım bölgesi kapsamına alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye  doğal gaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Ayşe-Numan Konakçı Parkı yanında düzenlenen tören, İstiklal  Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, burada yaptığı konuşmada,  Bismil'i hak ettiği ve beklediği doğal gaz hizmetiyle buluşturmanın sevincini  yaşadıklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, dik  duruşu ve gayreti sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Eker, "Bismil bugün aldığı  hizmetle inşallah daha çok büyüyecek ve daha çok gelişecek. Biz, Bismil'i  güzelleştirmek, ihya etmek, bayındır kılmak ve yaşanacak bir şehir haline  getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Görevlendirme yapılmadan önce Bismil’in belediyecilik hizmetlerinden  mahrum bırakıldığının altını çizen Eker, şöyle konuştu:

"Bismil’in, Diyarbakır’ın belediyecilik hizmetlerinden daha çok  faydalanması ve daha güzel olmasını istiyoruz. Şehrin ekonomik, sosyal ve  kültürel olarak her alanda ileriye gitmesinin hiçbir Kürt'e zararı yoktur. Sizi  kandırmasınlar onlara fırsat vermeyin. Temiz güzel bir şehirde yaşayalım. Belirli  merkezlerden gelen illegal bir takım taleplerin hayata geçirildiği merkezler  olmaktan uzak tutalım. Buna fırsat vermeyelim."

Diyarbakır Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  hükümete, yaptıkları hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ettiğini söyledi.

Doğal gazın Bismil'e hayırlı olması temennisinde bulunan Güzeloğlu,  "Hizmet kervanının bununla sınırlı olmadığını, her açıdan hizmeti ibadet sayan  bir anlayışla hizmet ettiğimizi bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel de  ilçeye doğal gaz gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ilçeye verilen ilk doğal gazla meşale  tutuşturuldu.

Törene, AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Büyükşehir  Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve vatandaşlar  katıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:16
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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