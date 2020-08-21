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Gündem Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili, milletvekillerinden ağızlarını kapalı tutmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:19:00 -
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklaması ile sevince boğuldu.

320 milyar metreküp doğal gaz keşfi

Bugün saat 15:00'te açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini bildirerek Fatih Sondaj Gemisi'nin 20 Temmuz'da 'Bismillah' dediği sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, 2023 senesine kadar Karadeniz gazını milletle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin başarıları rahatsız ediyor!

Coşkuyla karşılanan müjde haberi, daha açıklanmadan ise bazı cenahlar tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Türkiye lehine olan her gelişmeye taş koymaya çalışan şahıslara büyük tepki gelirken, CHP, Türkiye'den tepki çekmemek için dikkat çeken bir karara imza attı.

CHP'den ilginç talimat!

Oda TV'nin bildirdiğine göre; Türkiye'nin aleyhine bir açıklamada bulunup, gerçek düşüncelerini belirtip de vatandaşların tepkilerini üzerine çekmekten korkan CHP, bugün milletvekillerine ağızlarını kapalı tutmaları talimatını verdi.

Milletvekilleri ile parti yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasına dair herhangi bir yorum yapılmaması istenildi.

Milletvekillerine mesaj gönderildi

Bu nedenle vekillere iletilen mesajda, CHP'li vekillerin Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklamada bulunmamaları, sosyal medya üzerinden de herhangi bir görüş bildirmemelerinin önemle rica olunduğu bildirildi.

CHP'lilerin ilgili talimata ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

hasan KARADUMAN

SAYIN BAŞKANIM NİYE DEMOKRASİ YOKMU BİRİSİ ÇIKSIN HER ŞEY GÜZEL OLACAK DESİN,GÜZEL OLMAZMI.SELAM VE DUA İLE.
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emre

ağlamayın çalışın sizinde olsun
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