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Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye giden polisleri taşıyan midibüs, kaza yaptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı polis 15 kişi de yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:14
Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber

Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı polis 15 kişi de yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı miting için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6'sı polis 15 kişi yaralandı

2 hayatını kaybetti

Yaralılar ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yolcu minibüsündeki yaralılardan T.K. ile H.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:14
  1. Van
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Hakkari
  7. Gürpınar
  8. Recep Tayyip
  9. Başkale

YORUM YAZ

  • rahmeti eksik olmasınrahmeti eksik olmasın40 dk önce
    Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, inşallah
  • VayVay1 sa önce
    Değer miydi?
  • BABA BABA 1 sa önce
    KOÇUNTENEKEARABALARI ..bu koç çok iyi birsiyonistir
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 1 sa önce
    RTE niye binlerce polis ile geziyor bu ne korku

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