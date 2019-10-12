Erdoğan'ın milli takım paylaşımı gündem oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam oynanan Arnavutluk maçı sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Milli Takımının Arnavutluk'u mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı sosyal medyada gündem oldu.

"Fransa karşısında başarılar" Resmi Twitter hesabından mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafı yayınlayarak, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.





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