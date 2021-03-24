Erdoğan’ın merhum annesine edilen küfrü onaylayandan kadın hakları savunucusu olur mu? Canan Kaftancıoğlu'nun küstah paylaşımı ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre İstanbul Sözleşmesi Türkiye tarafından fesh edildi. Karar sonrası LGBT savunuculuğu yapan isimler saldırıya geçti.

Kadın karşıtı Kaftancıoğlu kadın hakları savunucusu oldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının ardından CHP'nin terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sözde kadın hakları savunucusu oldu. Kararın alındığı gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan, sözde kadın hakları savunuculuğu yaparak, “Hiç canınızı sıkmayacak, gece yarısı operasyonlarıyla gasp edilen haklarımızı göreceksiniz söke söke yeniden alacağız” dedi. Erdoğan’a küstah söz sarf eden Kaftancıoğlu, partisinin il teşkilatı ile İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını provoke etmek için sokağa da çıktı.







Erdoğan'ın annesine küfrü paylaşmış

Öte yandan bugün kadın hakları savunucusu kesilen Kaftancıoğlu’nun geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine edilen küfrü paylaştığı ortaya çıktı. Rezalet paylaşımı "Günün özeti ben yazmadım miki yazdı" notuyla paylaşan Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlülüğü bir kez daha tescillendi.