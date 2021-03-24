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Gündem Erdoğan’ın merhum annesine edilen küfrü onaylayandan kadın hakları savunucusu olur mu? Canan Kaftancıoğlu'nun küstah paylaşımı ortaya çıktı
Gündem

Erdoğan’ın merhum annesine edilen küfrü onaylayandan kadın hakları savunucusu olur mu? Canan Kaftancıoğlu'nun küstah paylaşımı ortaya çıktı

Türkiye'nin sözde kadın hakları savunuculuğu olarak pohpohlanan ancak sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması CHP'nin terör örgütleriyle bağlantılı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti. Bir taraftan sözde kadın hakları için tweetler atarak sokaklara çıkan CHP'li Kaftancıoğlu’nun diğer taraftan da bir skandala imza atarak sosyal medya hesabından yine bir kadın olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine edilen rezil bir küfrü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:25:00 - 2021-03-24 17:21:30
Erdoğan’ın merhum annesine edilen küfrü onaylayandan kadın hakları savunucusu olur mu? Canan Kaftancıoğlu'nun küstah paylaşımı ortaya çıktı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre İstanbul Sözleşmesi Türkiye tarafından fesh edildi. Karar sonrası LGBT savunuculuğu yapan isimler saldırıya geçti.

Kadın karşıtı Kaftancıoğlu kadın hakları savunucusu oldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının ardından CHP'nin terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sözde kadın hakları savunucusu oldu. Kararın alındığı gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan, sözde kadın hakları savunuculuğu yaparak, “Hiç canınızı sıkmayacak, gece yarısı operasyonlarıyla gasp edilen haklarımızı göreceksiniz söke söke yeniden alacağız” dedi. Erdoğan’a küstah söz sarf eden Kaftancıoğlu, partisinin il teşkilatı ile İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını provoke etmek için sokağa da çıktı.



Erdoğan'ın annesine küfrü paylaşmış

Öte yandan bugün kadın hakları savunucusu kesilen Kaftancıoğlu’nun geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine edilen küfrü paylaştığı ortaya çıktı. Rezalet paylaşımı "Günün özeti ben yazmadım miki yazdı" notuyla paylaşan Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlülüğü bir kez daha tescillendi.

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