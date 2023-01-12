Erdoğan’ın maketini asan da Asmasına göz yuman da şerefsizdir AK Parti’den sert tepki

NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmadı. Ülkenin başkenti Stockholm Belediye binasının karşısında PKK'lılar kurdukları düzenekle Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Kamuoyu; ülkenin göbeğinde ve onlarca polisin gözetiminde PKK'lıların yaptığı bu alçak saldırının perde arkasında İsveç'in de parmağı olabileceğini düşünüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

PEKİ SÜREÇ NASIL BU HALE GELDİ?

Onca güvenliğin gözü önünde yapılan bu tahrik ve provokasyon sonrası İsveç hükümetinin terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getiremeyeceği iddia edildi. Peki Madrid'deki görüşmede NATO'ya girebilmek için Başkan Erdoğan'ın kapısında kuyruk oluşturan İsveç yönetimi bu sürece nasıl geldi.

İSVEÇ'TE YAŞAYAN FETÖ FİRARİSİ BÜLENT KENEŞ'İN TÜRKİYE'YE İADESİ REDDEDİLDİ

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

İSVEÇ'TEN GERİ ADIM

Teröristlerin sığınağı haline gelen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız." dedi. Ancak kısa süre sonra Kristersson geri adım attı.

Kristersson, 'Türkiye'nin taleplerini Stockholm'ün 'karşılayamayacağı' yönündeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kristersson, Türkiye'nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından "hareket alanlarının kalmadığını" ima etmek istediği mesajını verdi.

TÜRKİYE'NİN SİYASİ TAVRI NET

NATO kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getiren Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor." dedi.

Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir dil kullandı.

İSVEÇ'İN TERÖRLE MÜCADELEDE AYAK SÜRÜYOR

"Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik." iddiasında bulunan Kristersson şöyle konuştu:

"Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz. Sürecin şimdiye kadar hızlı ilerlediğini belirten İsveç Başbakanı, "Ülkelerden çok güçlü destek hissediyoruz." diye ekledi.

Ulf Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği kişilerin isimlerini verdiğini söyledim. Bununla ilgili İsveç mevzuatının böyle olduğu biliniyor, çok açık. Bu kararları mahkemeler veriyor. Bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok." dedi.

TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.

Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Terör örgütü yandaşları o skandalları sosyal medya üzerinden de dolaşıma soktu.