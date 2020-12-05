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Gündem Erdoğan'ın konuştuğu törende olay olan sözler! "Hakkımızı helal etmiyoruz"
Gündem

Erdoğan'ın konuştuğu törende olay olan sözler! "Hakkımızı helal etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk milli helikopter motorunun teslim törenine TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in, "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" şeklindeki serzenişi damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:12:00 -
Erdoğan'ın konuştuğu törende olay olan sözler! "Hakkımızı helal etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

"Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan teslim töreninde ise sahnede ufak çaplı bir kriz yaşandı. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, söz sırası kendisine geldiğinde "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" şeklinde bir sitemde bulundu.

Motor test ekibini sahnede görmek istedi

Daha sonra motor test ekibini tekrar sahnede, canlı yayında görmek istediğini belirten Akşit, "Uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimine karşı gelip başarıya ulaşan bu ekibimizin alın terini Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) bünyesine sizlerin huzurunda teslim etmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.

Bakan Akar: Geç onları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise o anlarda mikrofondan "Oğlum geç onları" dediği duyuldu.

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